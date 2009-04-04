В Лепельских лесах появились лани

Их популяция в Беларуси всегда была невелика, а полвека назад грациозные животные и вовсе исчезли из наших лесов.

Год назад их привезли из Литвы. Сейчас в лесхозе ждут уже второго приплода и готовы делиться редкими парнокопытными с другими белорусскими регионами.

В поисках ланей мы бродим по лесу уже полтора часа. Не зря их называют пугливыми животными. Совсем недавно они были возле этой кормушки. Но, заметив нас издалека, разбежались. На траве еще остались свежие следы.

Попытки сфотографировать лань ни к чему не приводят. И немудрено, животные быстрые, бегают со скоростью 60-т километров в час. Да и с потеплением приходят к кормушкам реже, а передвигаются мелкими группами. Запечатлеть грациозных красавиц получилось только из окна егерской машины. Этого «уазика» лани не боятся – знают: на нем привозят корм.

Сегодня этих редких для Беларуси животных в природе только здесь и увидишь. Лань похожа на небольшого пятнистого оленя. Полвека назад она вообще исчезла из наших лесов. Пробел в белорусской фауне восполнили латвийцы. Каждая особь обошлась Министерству лесного хозяйства в тысячу долларов.

К трепетным животным и отношение трепетное. Лани живут в просторном вольере. Территория огорожена от волкОв и рысей 3-ёхметровой сеткой. Здесь скоро появится своеобразное пастбище – этот участок засеют зерновыми. Вольер лани делят с благородными оленями. И не стесняются «объедать» своих соседей.

- Лань она понаглее будет, привезены они из Литвы, содержались в открытом вольере? – рассказал корреспонденту СТВ Сергей Каменский, егерь. - Кормились и человека они практически не боятся. Но в данный момент они приготовились к отелу, распределились на малые группы, тепло пригрело.

Пока лань не занесена в охотничий кадастр. Популяция очень маленькая. Сейчас здесь насчитывается всего 80 особей. Охотхозяйство ждет второго приплода. Завести этих красивых животных уже готовы в Могилевской области, там даже спроектировали специальный вольер.

