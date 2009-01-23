В Лельчицах проходят мероприятия посвященные 65-летию освобождения Беларуси

На торжества в райцентр приглашены ветераны Великой Отечественной, делегации из соседних районов области. День откроет праздничное шествие, к мемориалу погибших будут возложены венки и цветы. Отметим, в январе 44-го, после освобождения, Лельчицкий район представлял собой страшную картину. Все дворы, которые существовали до войны, были сожжены или разрушены фашистами. К возрождению разоренного хозяйства сразу же приступила Лельчицкая партизанская бригада. И сегодня в райцентре жителям и гостям покажут документальную хронику освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.