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В Лельчицах проходят мероприятия посвященные 65-летию освобождения Беларуси

23 января 2009 08:52
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На торжества в райцентр приглашены ветераны Великой Отечественной, делегации из соседних районов области. День откроет праздничное шествие, к мемориалу погибших будут возложены венки и цветы. Отметим, в январе 44-го, после освобождения, Лельчицкий район представлял собой страшную картину. Все дворы, которые существовали до войны, были сожжены или разрушены фашистами. К возрождению разоренного хозяйства сразу же приступила Лельчицкая партизанская бригада. И сегодня в райцентре жителям и гостям покажут документальную хронику освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
# общество

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