В Латвию из Минска отправится колонна машин с мебелью и книгами для белорусской школы в Риге

Поручение Министерству образования и Миноблисполкому оказать помощь этому учебному заведению дал глава государства.

Кроме того, в Ригу направятся и наши специалисты по сборке мебели.

Напомним, это единственная в Латвии белорусская школа и в ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако, до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.

Торжественное мероприятие по вручению подарков запланировано на конец августа.