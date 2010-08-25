Прямой эфир

В Латвию из Минска отправится колонна машин с мебелью и книгами для белорусской школы в Риге

25 августа 2010 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поручение Министерству образования и Миноблисполкому оказать помощь этому учебному заведению дал глава государства.

Кроме того, в Ригу направятся и наши специалисты по сборке мебели.

Напомним, это единственная в Латвии белорусская школа и в ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако, до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.

Торжественное мероприятие по вручению подарков запланировано на конец августа.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2010 19:21

За последние пять лет почти 20 тысяч россиян официально стали белорусами

24 августа 2010 19:03

Более 80 семей военнослужащих Гродненского гарнизона получили новые служебные квартиры

24 августа 2010 18:37

Без окон и дверей — именно так выглядят несколько многоэтажек в Мяделе после бури