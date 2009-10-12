В Латвии решают проблемы кризиса за счёт школьного образования

Более трёх с половиной тысяч детей и подростков в новом учебном году вынуждены сменить школу в связи с сокращением государственных расходов на образование и закрытием десятков учебных заведений.

Рижская средняя школа №30 в этом году впервые за последние полвека не открыла свои двери. Она разделила участь десятков других латвийских школ, закрытых по решению властей в целях так называемой оптимизации.

Ирина - бывший преподаватель и замдиректора школы, ныне безработная - отдала этому заведению 35 лет. И сегодня приходит сюда, как к мемориалу, где родилась и прервалась не одна учительская династия.

- В нашей семье я не первая. Моя мама тут проработала около 45 лет. И до сентября 2009 года, несмотря на то, что пенсии сократили на 70%, она продолжала работать, оставалась со своими детьми, - рассказывает Ирина Кибищ, бывшая учительница, зам.директора 30-й Рижской школы :

Под оптимизацию в первую очередь попали школы с недоукомплектованными классами, а также те, которые после принятия закона о реституции – возврата собственности бывшим владельцам – оказались в частных зданиях или на частной земле. Сейчас в Латвии стремятся до минимума сократить все бюджетные расходы.

- Ни одно самоуправление не настолько богато чтобы содержать неукомплектованные школы или школы, которые находятся в здании или на земле собственников. Если бы мы не провели эту оптимизацию, то уже к середине ноября наша система образования была бы банкротом. И не только в Риге, но и по всей стране, - сообщила Эйжения Алдермане, председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы.

Латвия оказалась беззащитной перед лицом разразившегося мирового экономического кризиса. Чтобы удержаться на плаву, здесь сейчас экономят на всем, в том числе на медицине и образовании. При этом, появляются новые зияющие бреши, в стране растёт безработица, а денег на выплату пособий уже практически нет.

- В Латвии главный ресурс – это люди, их интеллект. К сожалению, у нас нет полезных ископаемых, природных ресурсов. Поэтому школы ни в коем случае нельзя было закрывать, нужно было изыскать на них средства. Это ведь целый мир – учителя, дети, их родители, образование, воспитание, спорт, культура. Враз уничтожить этот организм – грубейшая ошибка, если не преступление! – считает Яков Плинер, депутат Сейма Латвии.

Большинство закрытых школ - русскоязычные. Оптимизация ставит под удар само существование русского образования в Латвии, уверены политики от оппозиции.

- Если в Латвии закроют русскую школу, то её уже не откроют никогда. Соотношение в Риге, например, ужасное: закрыто, реорганизовано, ликвидировано десять школ, из них девять – с русским языком обучения, - говорит Яков Плинер.

Илона Аветисян привела дочерей к родной школе, где осталось столько воспоминаний. Теперь дети лишены программы коррекции осанки и ходят в объединённую школу, где условия уже совсем другие.

- Очень тяжело и морально, и физически. Я всё время об этом думаю: неужели никого не интересуют дети, их проблемы? – говорит она.

Всего в Латвии более трёх с половиной тысяч учеников вынуждены сменить школу в этом году. А в целом по стране учёбу в дневных общеобразовательных заведениях 1 сентября начали на восемь тысяч детей меньше.

Помимо сокращения числа школ правительство Латвии подготовило для рижских школьников в новом учебном году еще один неприятный сюрприз - большинство кружков, спортивных секций и даже группы продлённого дня отныне становятся платными. При этом процесс экономии далеко не завершён, предупреждают власти.

Решение правительства по так называемой «оптимизации» латвийских школ поставило под угрозу нормальное функционирование всей отрасли. А впереди - новый год и новый бюджет, в котором денег на образование предусмотрено ещё меньше.