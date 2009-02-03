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В Латвии к акции недовольных политикой властей присоединились крестьяне

03 февраля 2009 15:13
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Фермеры на тракторах и другой технике заблокировали путь к Министерству земледелия республики.

Около здания в центре Риги - несколько десятков человек. У входа в министерство крестьяне развели костры. Таким образом, они выражают недовольство аграрной политикой правительства.  Из-за повышения налогов многие сельхоз предприятия обанкротились. Крестьяне требуют срочной финансовой помощи почти в 50 миллионов долларов.

Чуть ранее в Латвии протестовали журналисты. Сразу пять крупнейших радиостанций страны на целый час прекратили вещание в эфире. Долги компаний - почти миллион евро и большинству сотрудников грозит увольнение. Завтра на внеочередном заседании Сейма парламентарии рассмотрят вопрос о недоверии правительству.

# общество

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