В Латвии к акции недовольных политикой властей присоединились крестьяне

Фермеры на тракторах и другой технике заблокировали путь к Министерству земледелия республики.

Около здания в центре Риги - несколько десятков человек. У входа в министерство крестьяне развели костры. Таким образом, они выражают недовольство аграрной политикой правительства. Из-за повышения налогов многие сельхоз предприятия обанкротились. Крестьяне требуют срочной финансовой помощи почти в 50 миллионов долларов.

Чуть ранее в Латвии протестовали журналисты. Сразу пять крупнейших радиостанций страны на целый час прекратили вещание в эфире. Долги компаний - почти миллион евро и большинству сотрудников грозит увольнение. Завтра на внеочередном заседании Сейма парламентарии рассмотрят вопрос о недоверии правительству.

