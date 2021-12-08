В лагере беженцев поставили новогоднюю ёлку. Как на границе переживают самый сильный мороз с начала зимы?

Новости Беларуси. Самую холодную ночь с начала зимы пережили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда столбики термометров местами приблизились к отметке минус 20 градусов, каких-либо нарушений в жизнеобеспечении в Беларуси не допущено. Такими данными мы располагаем на это утро. Впрочем, морозы для нас зимой – дело привычное, чего не скажешь про беженцев, которых Беларусь вот уже месяц согревает своим теплом.

Константин Герцев, корреспондент:

Уже месяц беженцы находятся в лагере при логистическом центре «Брузги». Морозы крепчают. На данный момент столбик термометра опустился до отметки в минус 13 градусов по Цельсию. Но новогоднее настроение действительно приходит в лагерь. Сейчас мы находимся около импровизированной новогодней елки, которую организовали представители Белорусского общества Красного Креста. Вот такими брендированными игрушками она украшена.

Сейчас закончилось время завтрака. Беженцам вручили гуманитарные наборы, было горячее питание, раздавали свежие фрукты, белорусские яблоки, мандарины, а детям выдавали шоколад. Начинает свою работу военно-полевая баня. Сейчас на улице действительно мало беженцев. Все они находятся в ангаре, потому что там температура сохраняется и поддерживается в районе 20 градусов тепла.

Планируется, что сегодня лагерь посетят представители общественных организаций Гродненщины. Привезут гуманитарную помощь. Уже известно, что завтра лагерь беженцев при логистическом центре «Брузги» посетят представители Белорусского союза женщин с парламентариями.

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