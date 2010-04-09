В Кыргызстане – двухдневный траур по погибшим во время массовых волнений

Жертвами беспорядков стали 75 человек, более тысячи ранены. Этой ночью в Бишкеке вновь были слышны выстрелы. Город во власти мародеров.

Для борьбы с расхитителями привлекли спецназ, созданы народные дружины. Временное правительство разрешило милиционерам открывать огонь по грабителям на поражение. Правда, только если те оказывают вооруженное сопротивление.

Напомним, беспорядки начались во вторник в Таласе. В среду они перекинулись на другие города, в том числе столицу государства Бишкек. Во многих регионах были захвачены здания областных администраций, милиции и других административных учреждений.

Функции президента и правительства Кыргызстана сейчас выполняет так называемое временное правительство народного доверия во главе с бывшим министром иностранных дел Розой Отунбаевой. Однако Курманбек Бакиев накануне в интервью заявил, что в отставку уходить не собирается, страну не покинет и готов к переговорам со своими противниками.

Сегодня же в Бишкек для встреч с новыми властями Кыргызстана прибыли представители ОДКБ.