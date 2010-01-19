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В квартиры минчан увеличат подачу тепла в крещенские морозы

19 января 2010 16:04
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Столичные энергетики увеличили подачу тепла и температуру горячей воды – до 96 градусов.И такой режим «Минскэнерго» будет выдерживать на протяжении всей недели.
# общество

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