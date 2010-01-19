В квартиры минчан увеличат подачу тепла в крещенские морозы

У себя на родине 44-летний мужчина похитил через интернет-аукцион осенью 2007 года более 100 тысяч евро.
– Обустройство Студенческой деревни в Минске должно завершиться в 2013 году, – заявил Президент Беларуси, посещая новое общежитие. При этом глава государства дал поручение в будущем при строительстве студенческих городков и деревень учитывать их месторасположение к учебным корпусам, чтобы учащиеся не ездили с одного конца города в другой.
Правозащитники в Саудовской Аравии сообщили, что им удалось убедить 80-летнего жителя страны расторгнуть брак с 12-летней девочкой.
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