В квартирах Минска снова стало холодно

Рост числа жалоб на холод в квартирах зафиксировали специалисты отдела писем и приема граждан Мингорисполкома. Минчане стали обращаться с просьбами о тепловой реабилитации их домов. В основном жалуются жители пяти и четырехэтажных зданий. Руководитель отдела писем столичной мэрии Галина Еремцова уже приняла не один десяток таких заявлений. Она обратилась к руководству жилищно-коммунального хозяйства города с просьбой создать отдельную Программу тепловой реабилитации жилых домов.