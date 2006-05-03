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В квартирах Минска снова стало холодно

03 мая 2006 14:40
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Рост числа жалоб на холод в квартирах зафиксировали специалисты отдела писем и приема граждан Мингорисполкома. Минчане стали обращаться с просьбами о тепловой реабилитации их домов. В основном жалуются жители пяти и четырехэтажных зданий. Руководитель отдела писем столичной мэрии Галина Еремцова уже приняла не один десяток таких заявлений. Она обратилась к руководству жилищно-коммунального хозяйства города с просьбой создать отдельную Программу тепловой реабилитации жилых домов.
# общество

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