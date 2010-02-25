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В Кувейте – Национальный праздник

25 февраля 2010 10:53
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49 лет назад государство стало независимым. Ежегодно этот день в стране встречают весело и шумно. Жители надевают национальные одежды и активно участвуют в народных гуляниях. А вечером торжества завершает красочное шоу фейерверков.С Национальным днем эмира и наследного принца Кувейта от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства подтвердил стремление Беларуси и далее укреплять дружественные отношения с Кувейтом во всех сферах.
# общество

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