В Кувейте – Национальный праздник

49 лет назад государство стало независимым. Ежегодно этот день в стране встречают весело и шумно. Жители надевают национальные одежды и активно участвуют в народных гуляниях. А вечером торжества завершает красочное шоу фейерверков.С Национальным днем эмира и наследного принца Кувейта от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства подтвердил стремление Беларуси и далее укреплять дружественные отношения с Кувейтом во всех сферах.