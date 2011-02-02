В курятнике под Минском появились зеленые яйца

Причем, снесла продукт боевой раскраски абсолютно рядовая белая курица. Пока соседи удивляются и интересуются породой необычной птицы, сами хозяева уверяют, что на вкус окрашенные природой яйца от привычных почти ничем не отличаются.

В этом курятнике с хозяевами расплачиваются настоящей зеленью. Не самая твердая, зато уж точно полезная валюта к мужу Аллы Александровны однажды прикатилась прямо в руки. И уж тогда-то супруги вспомнили: у того цыпленка почти сразу просматривался необычный след.

Она и сама удивляется: вроде, и кормили и кормят всех одинаково. А подросшего цыпленка, купленного как рядового, за яйца под камуфляж прозвали Солдафон. Зато петух Петр от такой экзотики – как на крыльях.

Теперь у Аллы Александровны даже куртка в цвет куриной неожиданности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хозяйка рассказывает: есть эку невидаль даже сразу не боялись, а уж теперь-то, конечно, вошли во вкус.

Алла Александровна:

Эти яйца более полезные, и там меньше холестерина. Так говорят.

У них такой специфический вкус. Яйца, кажется, более нежные.

Валентин Прокопчик:

Посмотрели, что в Калининградской области был такой случай, в Австрии. И что это южноамериканская порода.

Руслан Шайкин, специалист общественного объединения «Ахова птушак Бацькаушчыны»:

Известно, что в Чили есть такая порода кур под названием «Роукан». Они несут зеленые или голубоватые яйца. Но для Беларуси это, скорее, уникальный факт.

На все вопросы о квадратных желтках и зеленой яичнице в этом доме отвечают метким ударом, зато сразу по двум яйцам. Стандартная расцветка и, естественно, стандартный желток. Теперь в ход идет зеленое яйцо. Скорлупа немного тверже. Как, видите, результат налицо.

Хозяева рассказывают: зеленые яйца с каждой неделей становятся, кажется, еще ярче. И это при том, что «зеленой» курице чуть больше, чем полгода. Жалко, говорят, цыплят не выводим. Тогда в курятнике, наверняка, могло быть действительно радужное настроение.