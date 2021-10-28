В Купаловском театре определят лауреатов Национальной театральной премии. В конкурсе представлены 33 спектакля

В 2021 году в конкурсе представлены 33 спектакля и 20 театров из 10 городов Беларуси. Призами отметят лучшие постановки, а также их создателей во всех жанрах: драма, опера, балет, куклы. Так, например, одним из претендентов на победу критики называют неоклассическую постановку хореографа Ольги Костель. В номинации «Лучший спектакль балета» представлена «Анна Каренина». Большой театр Беларуси этой осенью особенно радовал зрителя. Оценили и оперу «Фауст» Гуно.