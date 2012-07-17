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В Крыму депутаты раздали фермерам земли с братскими могилами

17 июля 2012 11:28
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Новости Украины. В Крыму депутаты горсовета отдали под «личные крестьянские хозяйства» земли, где в годы войны находился фашистский лагерь смерти и где погибли тысячи защитников Севастополя. В связи с этим ветераны  обратились в прокуратуру.

Только по официальным данным, на этой территории были убиты или погибли от болезней полторы тысячи узников. Их хоронили тут же, в братской могиле. На вершине холма установлен памятник замученным в концлагере военнопленным и защитникам Севастополя, а вниз к озеру  террасой спускается парк.

Уже создана комиссия, которая должна установить, была ли законной попытка приватизировать землю бывшего лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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