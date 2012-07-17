В Крыму депутаты раздали фермерам земли с братскими могилами

Новости Украины. В Крыму депутаты горсовета отдали под «личные крестьянские хозяйства» земли, где в годы войны находился фашистский лагерь смерти и где погибли тысячи защитников Севастополя. В связи с этим ветераны обратились в прокуратуру.

Только по официальным данным, на этой территории были убиты или погибли от болезней полторы тысячи узников. Их хоронили тут же, в братской могиле. На вершине холма установлен памятник замученным в концлагере военнопленным и защитникам Севастополя, а вниз к озеру террасой спускается парк.

Уже создана комиссия, которая должна установить, была ли законной попытка приватизировать землю бывшего лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.