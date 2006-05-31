В кружок макраме <трудного> подростка с улицы не заманишь

В столице собираются перепрофилировать молодежные центры на работу с детьми из неблагополучных семей. И, хотя уровень преступности среди несовершеннолетних в столице постоянно снижается, специалисты не собираются сидеть сложа руки.

Немаловажную роль в проблеме детской преступности играют друзья и знакомые. Порой их мнение для подростка значит больше, чем наставления родителей и учителей. В Минске 7,5 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитываются более 11 тысяч детей. Лишение родительских прав - крайняя мера. На данный момент ее применяют довольно редко.

С участием подростков в столице в год совершается около тысячи преступлений. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 4 тысячи детей. Число осужденных подростков заметно снизилось - суды, как правило, применяют к ним в основном условную меру наказания, давая тем самым шанс на исправление.



Каждое четвертое правонарушение совершается подростками в нетрезвом виде - распространение пьянства и наркомании среди несовершеннолетних по-прежнему остается серьезной проблемой.