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В кружок макраме <трудного> подростка с улицы не заманишь

31 мая 2006 12:03
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В столице собираются перепрофилировать молодежные центры на работу с детьми из неблагополучных семей. И, хотя уровень преступности среди несовершеннолетних в столице постоянно снижается, специалисты не собираются сидеть сложа руки.

Немаловажную роль в проблеме детской преступности играют друзья и знакомые. Порой их мнение для подростка значит больше, чем наставления родителей и учителей. В Минске 7,5 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитываются более 11 тысяч детей. Лишение родительских прав - крайняя мера. На данный момент ее применяют довольно редко.  

С участием подростков  в столице в год совершается около тысячи преступлений. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 4 тысячи детей. Число осужденных подростков заметно снизилось - суды, как правило,  применяют к ним  в основном условную меру наказания, давая тем самым шанс на исправление. 

Каждое четвертое правонарушение совершается подростками в нетрезвом виде -  распространение пьянства и наркомании среди несовершеннолетних  по-прежнему остается серьезной проблемой.

# общество

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