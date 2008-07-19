В Крупском районе на свет появились котята-мутанты

Шесть родившихся котят сплелись прямо в утробе матери. Ученые объясняют подобные аномальные явления нарушением генетического кода.

Про трехглавых змеев в поселке Бобр читали, а вот шестиглавых котят здесь еще не видели. Уже два дня из двора в двор кочует новость о котятах-мутантах.

Кате всего год. Она здоровая и игривая кошка. Это ее вторая беременность. В первый раз кошка, которая гуляет сама по себе, родила 4-рых, здоровых и полноценных малышей. Почему так вышло сейчас хозяйка понять не может.

На вопрос какое потомство появится у кошки Кати ученые ответить с ходу затрудняются. Мол, изучить еще придется. Так что кошачьи сиамские близнецы отправятся в биологический музей. Кстати, экспозицию уникумы они лишь пополнят, в музее уже обитает трехглавый теленок.

