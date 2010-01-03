В кризисный год Украина побила рекорд рождаемости

В 2009 году уровень рождаемости на Украине стал самым высоким за все годы независимости страны, сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.

– 2009 год стал годом самого высокого уровня рождаемости за все годы независимости. Мы ожидаем около 530 тысяч рожденных в 2009 году, несмотря на то, что это поствисокосный год, когда традиционно, даже в лучшие времена, на Украине рождаемость была меньше, – сказал журналистам в Киеве.

По словам министра, в 2008 году на Украине родилось 510,6 тысяч детей, что на 8% больше, чем в предыдущем году и на 35,6% больше, чем в 2001 году.

Подводя итоги работы министерства в 2009 году, Ю.Павленко сказал: «Несмотря на непростой год, на непростую финансово-экономическую ситуацию, министерство в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства. Считаю работу министерства, всей команды, как на центральном, так и на региональном уровне, успешной, эффективной», сообщает ИНТЕРФАКС-УКРАИНА.