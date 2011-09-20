В Кричеве на месте заброшенного магазина открылся центр досуга для детей и молодежи

Жительница Кричева Татьяна Стельмахова осенью 2010-го приехала за помощью в приемную в Администрации президента, устав вести переписку с местными властями. Казалось бы, на первый взгляд несложная ситуация стала для района большой проблемой. На первом этаже многоэтажки вместо продовольственного магазина – грязь и разруха.

Именно после поездки в Минск наболевший вопрос решился. Буквально за 10 месяцев дом изменился до неузнаваемости.

Татьяна Стельмахова:

Я очень довольна. Во-первых, у нас переделали все в квартирах, есть горячая вода. Сделали такой хороший детский центр. Сюда будет ходить мой внук.

В новом центре разместились спортивные и хореографические залы, работают театральные и вокальные кружки. В день этот комплекс сможет принять теперь более 300 воспитанников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новое здание представляет собой своеобразный комплекс. Здесь ребята могут заниматься спортом, фитнесом, творчеством, участвовать в работе различных кружков. Но и на этом здесь останавливаться не собираются.

Лолита Сидорова, директор Кричевского центра досуга детей и молодежи:

Здесь будут работать 14 педагогов, 26 объединений.

Особенно популярна школа раннего развития для детей 5-летнего возраста. С ними будут проводиться занятия и по хореографии, и по вокалу, развитию интеллектуальных способностей.

Воспитанница центра:

Мне здесь очень нравится, здесь хорошие учителя, которые хорошо с нами общаются, ездят с нами на разные конкурсы, концерты.

В целом на реконструкцию дома и создание здесь такого комплекса из областного и районного бюджетов было выделено около шести млрд рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но главное то, что с детьми будут работать профессиональные педагоги. Да и родителям здесь тоже найдут занятие.

Татьяна Марочкова, заместитель председателя Кричевского райисполкома:

Мы предусмотрели и то, чтобы дети приходили сюда с родителями.

Сейчас микрорайон «Сож» в Кричеве активно развивается. Строится новое жилье, в городе появляется все больше молодых семей. Поэтому местные власти уверены, что новый центр пустовать точно не будет.