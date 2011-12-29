В Костюковичах появился новый дом семейного типа

Этот коттедж построен по государственной инвестиционной программе менее чем за год. Его общая площадь — 140 кв.м. Здесь есть все необходимые условия для проживания семьи из 10 детей.
Губернатор Могилёвской области Пётр Рудник поздравил новоселов и подарил им стиральную машину и холодильник, а детворе — сладости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:
Помощь будет оказываться, потому что то, что они делают, дорогого стоит. И, конечно же, исполнительная власть на их стороне.