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В костеле Святого Искупителя в Гродно персонажи «Батлейки» передают библейский сюжет в движении

12 декабря 2011 18:18
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Новости Беларуси, Гродно. В ожидании светлого праздника Рождества Христова. Подготовка к торжествам началась во всех католических храмах страны.

А какой праздник без знаменитой «Батлейки». Это кукольная реконструкция места рождения Спасителя. В каждом костеле, сохраняя традиции, пытаются привнести свои особенности.

К примеру, в костеле Святого Искупителя в Гродно персонажи «Батлейки» передают библейский сюжет в движении. Здесь совместили исторические персонажи и современный белорусский колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Батлейка в костеле Святого Искупителя в Гродно

Станислав Станевский, настоятель гродненского прихода Святого Искупителя:
Здесь с одной стороны показан Вефлием, а с другой стороны – наш микрорайон «Девятовка». Иисус Христос родился во плоти в этом мире, жил как человек, но он также сегодня рождается в наших сердцах, рождается в нашем микрорайоне и живет среди нас.

# общество # Фотофакт

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