В Коста-Рике прошел фестиваль огней

Так в стране официально начался рождественский сезон. Форум ежегодно собирает тысячи посетителей. Туристы из разных стран приезжают полюбоваться красочными фейерверками и принять участие в массовых гуляниях.

На одну ночь столица Коста-Рики освещается миллионами огней. Многочисленными фонариками украшены все дома, а на главной площади Сан Хосе установлены искрящиеся смотровые площадки. На каждой - свое театрализованное представление. Уличные балерины приводили в восторг публику, а веселые клоуны развлекали детей. На главных улицах города состоялись торжественные парады. Участники облачились в светящиеся национальные костюмы и приветствовали публику боем барабанов. А появление огромного искрящегося дракона вызвало у зрителей бурные аплодисменты.

Завершился фестиваль огней красочным фейерверком. Несмотря на поздний час, полюбоваться разноцветными раскатами собрались тысячи человек. Люди дарили друг другу подарки и поздравляли с наступлением самого любимого во всем мире рождественского сезона.