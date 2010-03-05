В конкурсе на место дворника приняли участие 500 человек

В южнокорейском городе Гуми прошел конкурс на замещение 14 муниципальных вакансий дворника, сообщает.

Из-за экономического кризиса, повлекшего за собой безработицу, предложение стать дворником привлекло внимание почти 500 человек.

Участникам конкурса предложили совершить забег с 20-килограммовым мешком риса на плечах, чтобы продемонстрировать выносливость. После этого претенденты на вакансию подметали стометровый участок улицы на скорость. Еще одним испытанием стало соревнование по сбору собачьих фекалий щипцами в специальные пакетики, сообщает Lenta.ru.

Поддержать участников конкурса пришли сотни друзей и знакомых. О результатах отбора ничего не сообщается.