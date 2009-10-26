В компьютеры вставят стоядерные процессоры

Компания Tilera 26 октября анонсировала стоядерные процессоры общего назначения, которые, как ожидается, найдут применение в серверах, где требуется одновременное выполнение нескольких задач.

Также, пишет Lenta.ru, представлены чипы с 64, 36 и 16 ядрами.

Процессоры не совместимы напрямую с чипами на базе микроархитектуры x86, однако поддерживают ОС на базе ядра Linux. Для того, чтобы использовать привычные приложения, их необходимо портировать с помощью прилагаемых программных инструментов.

Новые процессоры выполнены по 40-нанометровому технологическому процессу, в то время как предыдущее поколение чипов - по 90-нанометровому. Это позволило снизить энергопотребление - у стоядерного чипа Tile-Gx100 оно составит 55 ватт, а 16-ядерный процессор из той же линейки потребляет лишь пять ватт. Рабочая частота процессоров достигает полутора гигагерц, они поддерживают работу в 64-битном режиме.

Выход стоядерного процессора намечен на начало 2011 года. Оптовая цена чипов серии Tile-Gx составит от 400 до 1000 долларов.

До сих пор массовый выпуск процессоров общего назначения с большим числом ядер налажен не был. В планах крупнейшего игрока на этом рынке, Intel, выпуск восьмиядерных процессоров, в то время как ее главный конкурент, AMD, готов выпустить 12-ядерный процессор. В современных графических чипах присутствуют сотни ядер, но они приспособлены в первую очередь для специальных вычислений. v