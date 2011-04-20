В колониях и следственных изоляторах Беларуси выявлены нарушения содержания заключенных и подследственных

Таковы итоги проверок Прокуратуры, во время которых сотрудники ведомства оценили уровень медицинского и бытового обслуживания заключенных.

В частности, есть случаи не соблюдения нормы жилой площади на одного человека. Не во всех учреждениях достаточно комнат для свиданий. Существует и проблема с комплектованием штата врачей.

Кроме того, в прокуратуре зафиксировали факты необоснованного представления администрациями колоний осужденных к досрочному освобождению. Таким ходатайствам сейчас уделяют повышенное внимание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь:

Количество преступлений, совершенными этими лицами, условно-досрочно освобожденными и со смягченным наказанием, значительно снизилось в 2010 году по сравнению с 2009. Примерно в пять раз.