В колледжах Беларуси завершается прием документов на бюджет для выпускников 9 классов

Для выпускников 9-х классов, которые поступают на бюджет в учреждения среднего специального образования, наступил финальный день подачи документов. Приемные комиссии закроются ровно в 18:00. Для тех, кто планирует учиться на платной основе, в запасе есть еще неделя – до 13 августа. А для выпускников 11-х классов кампания в колледжах продлится до 11 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах по популярности у абитуриентов традиционно медицинский профиль. Белорусский государственный медколледж – самое крупное учреждение такого типа в стране. В 2026 году здесь планируют набрать около 850 первокурсников. Свободные места стремительно заканчиваются: уже подано 690 заявлений, а это более 80 % от общего плана.

Анастасия Пинчук, абитуриент Белорусского государственного медицинского колледжа: Я поступаю с баллом 8,3. Сюда поступаю, потому что у меня здесь учится подруга. И в целом просто колледж мне очень нравится. Он очень красивый и перспективный. Мне кажется, я смогу здесь полностью себя реализовать и стать достойной медсестрой.

Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

Мы набираем на четыре специальности. «Сестринское дело» на уровне 9 классов: сегодня заканчивается прием документов. И на уровне 11 классов – прием документов заканчивается 11 августа. «Лечебное дело» мы набираем только после 11 классов. И «медико‑реабилитационное дело» – после 11 классов. И в «фармация» – тоже после 11 классов.

В 2026 году колледжи страны готовы принять около 39 тысяч абитуриентов. Большинство мест – бюджетные. Экономика ждет инженеров, педагогов, медиков и аграриев: именно эти специальности наиболее востребованы.