В Кобрине завершается подготовка к фестивалю хлеборобов «Дожинки-2009»

Через день сюда съедутся гости со всей республики и из-за её пределов. Те из них, кто раньше бывал в этом городе, рискуют его просто не узнать.

Встречать героев нынешних «Дожинок» в Кобрине будут хлебом и солью. В цехах местного хлебокомбината сейчас так же жарко, как на полях во время жатвы. Здесь уже начали печь праздничный каравай. Рецептуру и дизайн разрабатывали несколько месяцев.

В самом центре города установили главную сценическую площадку. Её привезли из Минска. Здесь же на площади установят две тысячи посадочных мест. Это и станет главным местом проведения основных фестивальных мероприятий. Организаторы постарались, чтобы праздник удался на славу.

Главным символом хлебного праздника станет полесский головной убор «капялюш». В него оденут не только гостей агрофэста, но и главную площадку «Дожинок». Так организаторы решили подчеркнуть самобытность земли, которая в этот раз принимает героев жатвы, а также то, что хлеб – всему голова.

Пока улицы города перевоплощаются в грандиозную 7-километровую ярмарку, местные кулинары уже заканчивают приготовление разносолов. Потчевать на празднике будут блюдами разных народов мира.

А вот в местной гостинице, что называется, все столики заняты. В обновленном отеле свободных мест нет уже сегодня. Но гостей здесь встретят по высшему сорту гостеприимства.