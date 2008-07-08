В клиниках по состоянию на 6 часов вечера остаются 39 человек, пострадавших от взрыва

Больше всего потерпевших проходят лечение в 6-й клинике столицы. Состояние большинства из них оценивается медиками как удовлетворительное. Накануне выписан гражданин Украины. Многие уже готовятся к выписке в ближайшие дни. Самый тяжелый пациент, пострадавший во время взрыва сегодня пришел в сознание. К этому моменту он уже опрошен представителями правоохранительных органов. По словам врачей, пациент уже может общаться с людьми и стремительно идет на поправку.