В Кличеве 30 июня перезахоронили останки красноармейцев, погибших в 1943

Новости Беларуси. Могилевские поисковики восстановили имена двух красноармейцев, которые погибли в 1943. Весной этого года в болотах были обнаружены обломки советского бомбардировщика и останки двух человек. В ходе работы вместе с российскими поисковиками удалось выяснить и тип самолета, и имена всех членов экипажа.

Сегодня, 30 июня, на торжественную церемонию перезахоронения в Кличев приехали родственники погибших героев из Узбекистана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Ташкента в Кличев через Москву и Минск. Всего 4 тысячи километров пришлось преодолеть Мураду Кудратову вместе с отцом, чтобы попасть на важное событие. 72 года семья из Узбекистана не получала о пропавшем родственнике ни весточки. Новость о том, что останки борт-стрелка советского бомбардировщика Хакима Музаффарова, считавшегося все эти годы без вести пропавшим, нашли Могилевские поисковики, стала настоящим событием. На память семье подарили табличку со старой фотографией и обломками того самого самолета.

Мурад Кудратов, племянник погибшего воздушного борт-стрелка Хакима Музаффарова:

Это будет нашей семейной ценностью. Чтобы наши дети и внуки знали, что они отдали жизнь за наше мирное время.

Еще с малых лет москвичка Светлана Фурцева помнит о погибшем дяде по рассказам отца: как уходил на фронт молодой борт-радист Вячеслав Хайлов и как в 1943 перестали приходить письма с фронта. О том, что поисковики в болотах Кличевщины подняли обломки советского самолета и останки двух красноармейцев, узнала из телевизионного сюжета. Но тогда, признается Светлана, и подумать не могла, что один из них – погибший герой семьи.

Светалана Фурцева, племянница погибшего борт-радиста Вячеслава Хайлова:

Это не просто великое и нужно дело – вернуть семье погибшего героя, это надежда всем остальным, что даже через 72 года может свершиться чудо, и этот человек будет найден. Огромное спасибо. Это люди великого сердца.

Ирина Недобоева, СТВ:

По номерам на этом двигателе поисковики установили, что это был тяжелый бомбардировщик. Как выяснилось, 27 октября 1943 года он в составе эскадрильи вылетел на боевое задание. К сожалению, до цели долетел всего один экипаж.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового отряда:

Они вылетели на боевое задание из аэродрома «Алдуево» Калужской области на бомбардировку железнодорожного узла «Минск». Из пяти экипажей, которые вылетели в ночь на 27 октября 1943 года, до цели долетел только один самолет. Хотя не исключено, что некоторые из них тоже смогли на парашютах приземлиться.

В поднятом с болота бомбардировщике находилось еще два летчика: штурман и командир воздушного судна. Оба спаслись и прошли всю войну. Но поисковикам еще предстоит заполнить пробелы в истории, не известной остаётся судьба ещё трех экипажей той эскадрильи.