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В Клецком районе на полуфинале республиканского проекта «Властелин села» семьи посостязаются в упряжке лошадей и рубке дров

27 сентября 2016 16:16
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Новости Беларуси. 30 сентября в Клецком районе пройдет областной финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Сильная своими культурными и семейными традициями, высоким уровнем земледелия Клеччина имеет хороший опыт подготовки «властителей». В 2011 году семья Кирик стала абсолютным победителем республиканского этапа.

Среди конкурсантов нынешнего фестиваля – девять многодетных семей.

Старт фестивалю даст выставка семейного творчества и презентация семейных дворов. Претендентам на звание «Властелин села» Минщины предстоит показать свое умение в «скоростной» упряжке-распрягании лошадей, рубке дров, пройти причудливые этапы интеллектуального конкурса и сельской спортивной эстафеты.

Традиционно без подарков не останется ни одна семья.

Победитель областного этапа представит Минскую область в финале республиканского конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Конкурс

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