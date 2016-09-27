В Клецком районе на полуфинале республиканского проекта «Властелин села» семьи посостязаются в упряжке лошадей и рубке дров

Новости Беларуси. 30 сентября в Клецком районе пройдет областной финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Сильная своими культурными и семейными традициями, высоким уровнем земледелия Клеччина имеет хороший опыт подготовки «властителей». В 2011 году семья Кирик стала абсолютным победителем республиканского этапа.

Среди конкурсантов нынешнего фестиваля – девять многодетных семей.

Старт фестивалю даст выставка семейного творчества и презентация семейных дворов. Претендентам на звание «Властелин села» Минщины предстоит показать свое умение в «скоростной» упряжке-распрягании лошадей, рубке дров, пройти причудливые этапы интеллектуального конкурса и сельской спортивной эстафеты.

Традиционно без подарков не останется ни одна семья.

Победитель областного этапа представит Минскую область в финале республиканского конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.