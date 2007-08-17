В Клецке пройдет традиционный августовский педсовет

Эффективность работы с кадрами и рост качества образования - в центре внимания участников Минской областной педагогической конференции. Она пройдет 17 августа в Клецке и соберет более 500 человек.

В ходе традиционного августовского педсовета особый акцент сделают на повышении профкомпетентности учителя.

Делегаты также обсудят опыт работы коллег по развитию современного системного мышления и внедрению перспективных образовательных технологий. Лучшим педагогам вручат награды Министерства образования и Минского облисполкома.