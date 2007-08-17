Прямой эфир

В Клецке пройдет традиционный августовский педсовет

17 августа 2007 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эффективность работы с кадрами и рост качества образования - в центре внимания участников Минской областной педагогической конференции. Она пройдет 17 августа в Клецке и соберет более 500 человек.
В ходе традиционного августовского педсовета особый акцент сделают на повышении профкомпетентности учителя.
Делегаты также обсудят опыт работы коллег по развитию современного системного мышления и внедрению перспективных образовательных технологий. Лучшим педагогам вручат награды Министерства образования и Минского облисполкома.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2007 08:14

Дефицита мест в столичных детских садах не будет

17 августа 2007 08:14

В Перу объявлен трехдневный траур

16 августа 2007 17:46

В ПТУ продлены сроки подачи документов