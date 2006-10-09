В китайском городе Харбин встречают руководителей белорусских вузов

9 октября там открывается шестой международный образовательный форум. Он соберет сто двадцать ректоров университетов Китая, России и Беларуси. Представители Беларуси в рамках визита намерены установить новые контакты и обсудить совместные проекты с вузами-партнерами.

Накануне отъезда глава белорусской делегации ректор Белгосуниверситета Василий Стражев поделился своими ожиданиями от визита в Поднебесную: <Очень важны личные контакты. Дружить заочно, если не знаешь конкретных людей, сложно. Поэтому необходимо установление непосредственных личных контактов, взаимосвязи с китайскими вузами. У нас есть связи с Харбинским университетом науки и технологии, и мы предполагаем в ходе этой поездки обсудить возможные соглашения с Харбинским политехническим университетом. Этот университет входит в десятку крупнейших вузов Китая>.