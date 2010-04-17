В Китае создали новое ведомство по интернет-цензуре

В Китае создано новое ведомство по цензуре интернета, в задачи которого входит проверка информации, размещенной в социальных сетях, блогах и форумах.

Как сообщает «The New York Times», оно будет работать синхронно с уже существовавшим ранее Бюро Госсовета по контролю за информацией. По информации издания, причиной учреждения Бюро по координированию новостей стало то, что властям стало слишком сложно контролировать сообщения, размещаемые в частных блогах и социальных сетях. В прошлом году из-за невозможности проверить содержание сообщений и роликов, размещенных на Twitter, Facebook и YouTube, власти КНР были вынуждены временно заблокировать доступ к этим службам.

В качестве альтернативы западным блогам и социальным сетям, жителям Китая предлагается пользоваться такими службами, как Sina.com, QQ.com, а также оставлять сообщения на сайте издания Коммунистической партии. Несмотря на это, китайские интернет-пользователи, число которых составляет около 400 миллионов, предпочитают местным соцсетям их западные аналоги.

Как правило, обязательным условием выхода западной интернет-корпорации на китайский рынок являются обязательства по осуществлению самоцензуры по установленным властями критериям. В обмен на это компания получает гарантии беспрепятственной работы на территории страны.

Несмотря на это, в 2010 году группа китайских хакеров, предположительно нанятых властями страны, предприняла попытку атаки на серверы корпорации Google и еще 20 крупных компаний. Следствием разгоревшегося в связи с этим скандала стал отказ Google от выполнения обязательств по самоцензуре, впоследствии компания приняла решение о переводе деятельности в Гонконг, пишет Lenta.ru.