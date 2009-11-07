В Китае пройдет Олимпиада 2010 среди человекоподобных роботов

Как ожидается, участие в Олимпиаде примут гуманоиды из более чем 100 университетов со всего мира. Роботы будут состязаться в 16 видах, как в привычных спортивных, например, легкая атлетика, так и прикладных, в частности, в чистке полов.

Причем в соревнованиях, которые пройдут в городе Харбин, смогут принять участие только роботы, схожие внешне с человеком - с двумя руками и ногами.

Инициатором соревнования выступил Технологический институт Харбина, который проводит успешные исследования в создании роботов-футболистов и уже обладает впечатляющей командой игроков-гуманоидов.

По словам представителя этого института, цель проведения Олимпиады - способствовать созданию более совершенного поколения человекоподобных машин.

Состязания в Китае, точная дата которых еще не определена, станут еще одним событием в ежегодном календаре выступлений роботов. Так, на апрель намечены Робоигры в Калифорнии. На проводимых также международных состязаниях Робоэкзотика проверяется квалификация человекоподобных машин в умении смешивать коктейли, зажигать сигареты и вести разговор с владельцем бара.

Существует у гуманоидов и свой Кубок мира. В 2009 году в нем приняли участие 400 команд из 35 стран. Его следующий розыгрыш пройдет в Сингапуре в июне 2010 года, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.