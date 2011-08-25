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В Китае приступили к изготовлению грузовых магистральных электровозов для белорусской железной дороги

25 августа 2011 05:29
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Ожидается, что первые два прибудут в Беларусь в феврале.

Необходимость в новых электровозах появилась в последнее время в связи с увеличением транзитного потока через Беларусь. Грузовые поезда, прибывающие в Беларусь из России, имеют средний вес от 7 до 9 тыс. тонн. И нынешние электровозы не предусмотрены под такой вес. В итоге, уменьшается пропускная способность и появляются дополнительные финансовые затраты на содержание локомотивов и локомотивных бригад.

Новую же технику отличает высокий уровень комфорта для машинистов, удобные кресла, кондиционер, СВЧ-печь и холодильник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Беларусь-Китай

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