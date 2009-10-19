В Китае началось переселение более 300 тыс. человек

Китайское правительство начало переселение 330 тыс. человек, живущих в центральных районах страны, чтобы открыть путь для реализации проекта водоснабжения Пекина и других развивающихся городов в северных районах.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», амбициозный проект переброски воды из рек на юге страны на север, страдающий из-за нехватки водных ресурсов, будет в три раза дороже строительства крупнейшей в мире китайской ГЭС «Санься» и обойдется примерно в $62 млрд.

По завершении проекта в стране будут созданы три новых водных маршрута, по которым из западных, центральных и южных районов на север будут подаваться миллиарды тонн воды.

Строительство центрального канала планируется завершить к 2014 году, по нему будет подаваться вода, которая должна обеспечить около четверти пекинского водоснабжения.

Вместе с тем, критики проекта отмечают, что перенаправление водных потоков может нанести ущерб окружающей среде, но не утолит жажду развивающихся северных городов.

Как отмечается в сообщении, в провинциях Хэбэй и Хэнань уже переселены люди, жившие вблизи водохранилища Даньцзянькоу, где будет построен шлюз для отведения воды из реки Янцзы и ее притоков. Полностью переселение планируется закончить к 2011 году.

По решению правительства, каждой семье, вынужденной оставить свой дом, возмещаются потери недвижимости, выделяется пахотная земля, а также назначается выплата ежегодной компенсации в размере 600 юаней ($88) на 1 человека в течение 20 лет.

Ранее строительство ГЭС «Санься» на реке Янцзы вынудило переселить 1,4 млн человек.