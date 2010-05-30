В Китае казнен преступник, напавший на детский сад

Власти Китая привели в исполнение смертный приговор по отношению к местному жителю Сюй Юйюаню, напавшему в апреле на детский сад и ранившему 29 детей и троих взрослых.

Смертный приговор преступнику вынес суд города Тайчжоу провинции Цзянсу. Нападавший объяснил свой поступок неустроенностью в жизни. Сюй Юйюань подавал апелляцию, однако суд ее не удовлетворил.

Нападения на воспитательные и учебные заведения участились в Китае весной текущего года. За два месяца от рук злоумышленников погибли 17 человек, отмечает NEWSRU.com.

Ранее смертный приговор был приведен в исполнение в отношении 42-летнего Чжэн Миньшена, убившего восьмерых детей в начальной школе в провинции Фуцзянь.