В Китае хотят построить «небоскреб-парк»

Здание будет сочетать в себе традиционный небоскреб и обилие растительности на всех этажах.

Конструктивно здание представляет собой центральный каркас, на который «насажены» этажи, имеющие произвольную округлую форму. Они застеклены по всему периметру и опоясаны балконами. Некоторые этажи не будут иметь остекления и останутся открытыми террасами. Часть из них являются прогулочными зонами, на других с зелеными насаждениями будут соседствовать офисные и жилые помещения, сообщает Prian.ru.

Объект должен появиться в китайском городе Чунцин (провинция Сычуань). Дизайн небоскреба основан на традиционных китайских ландшафтах. Проект пока что существует в концептуальном виде, поэтому сроки и предполагаемая стоимость его строительства еще не известны.