В Кишиневе соберется Совет командующих пограничными войсками стран Содружества

Участники обменяются информацией об обстановке на внешней границе СНГ, обсудят принципы ее охраны и меры по укреплению безопасности.Особое внимание – противодействию контрабанде, переправке наркотических и психотропных веществ. Также Совет затронет тему пресечения браконьерства и охраны морских и речных биоресурсов. Во встрече примут участие делегации 11 пограничных ведомств СНГ, представители Антитеррористического центра СНГ, ЕврАзЭС и Европейского агентства «Фронтекс».