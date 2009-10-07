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В Кишиневе соберется Совет командующих пограничными войсками стран Содружества

07 октября 2009 06:52
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Участники обменяются информацией об обстановке на внешней границе СНГ, обсудят принципы ее охраны и меры по укреплению безопасности.Особое внимание – противодействию контрабанде, переправке наркотических и психотропных веществ. Также Совет затронет тему пресечения браконьерства и охраны морских и речных биоресурсов. Во встрече примут участие делегации 11 пограничных ведомств СНГ, представители Антитеррористического центра СНГ, ЕврАзЭС и Европейского агентства «Фронтекс».
# общество

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