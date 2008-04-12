В Кишиневе опознаны тела семи погибших в результате крушения самолета Ан-32

Всего на борту находились восемь человек - по уточненным данным, четыре гражданина Молдовы и четверо украинцев.

Напомню. Накануне поздно вечером при посадке в Кишиневском аэропорту разбился грузовой самолет АН-32. Лайнер принадлежал суданской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Молдовы в Судан.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт после того, как во время взлета обнаружились неполадки в двигателе. Пилоты попытались посадить самолет вручную, но им это не удалось. На месте катастрофы обнаружены "черные ящики". Авиационные власти Молдавии обратились к российским специалистам за помощью в расшифровке самописцев.

