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В Кишиневе опознаны тела семи погибших в результате крушения самолета Ан-32

12 апреля 2008 17:54
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Всего на борту находились восемь человек - по уточненным данным, четыре гражданина Молдовы и четверо украинцев.

Напомню. Накануне поздно вечером при посадке в Кишиневском аэропорту разбился грузовой самолет АН-32. Лайнер принадлежал суданской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Молдовы в Судан.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт после того, как во время взлета обнаружились неполадки в двигателе. Пилоты попытались посадить самолет вручную, но им это не удалось. На месте катастрофы обнаружены "черные ящики". Авиационные власти Молдавии обратились к российским специалистам  за помощью в расшифровке самописцев.

# общество

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