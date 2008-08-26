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В Киргизии - день траура по погибшим в катастрофе пассажирского самолёта "Боинг-737"

26 августа 2008 08:51
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Лайнер направлялся из Бишкека в Тегеран и упал через несколько минут после взлёта. Погибли 68 человек из 90. Среди пассажиров были преимущественно граждане Киргизии и Ирана. Причина катастрофы пока не известна. Её назовут через 10 дней после расшифровки "чёрных ящиков". Версию теракта власти исключают. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств".
# общество

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