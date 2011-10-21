В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

Над бронзовым монументом на протяжении года трудились два белорусских скульптора – Олег Варвашеня и Константин Селиханов, а также архитектор Александр Корбут. Монумент представляет собой фигуру Короткевича, стоящего на фоне раскрытой книги.
Памятник создан во исполнении договоренности президентов Беларуси и Украины. Работы финансировались за счет средств резервного фонда президента Беларуси, установка и благоустройство прилегающих территорий шла за счет средств Киевской мэрии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Михаил Кулиняк, министр культуры и туризма Украины:
Многие люди, услышав и побывав здесь, на открытии памятника, найдут и почитают его прозу, поэзию. Это будет уже очень хорошим результатом после открытия памятника. Вместе с тем, мы почтили память этого великого человека, который много делал как для белорусов, так и для украинцев.
Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Устаноўка помніка Уладзіміру Караткевічу ў Кіеве фактычна азначае, што беларускую культуру шануюць у нашых суседзяў. І мне падаецца, што падобных прыкладаў ушанавання беларускай культуры за мяжой павінна быць больш.