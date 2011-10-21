Прямой эфир

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

21 октября 2011 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С этим городом классика связывало многое: он получил филологическое образование в Киевском университете, работал в одной из украинских школ, хорошо знал украинскую литературу и был знаком со многими литераторами.

Над бронзовым монументом на протяжении года трудились два белорусских скульптора – Олег Варвашеня и Константин Селиханов, а также архитектор Александр Корбут. Монумент представляет собой фигуру Короткевича, стоящего на фоне раскрытой книги.

Памятник создан во исполнении договоренности президентов Беларуси и Украины. Работы финансировались за счет средств резервного фонда президента Беларуси, установка и благоустройство прилегающих территорий шла за счет средств Киевской мэрии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Кулиняк, министр культуры и туризма Украины:
Многие люди, услышав и побывав здесь, на открытии памятника, найдут и почитают его прозу, поэзию. Это будет уже очень хорошим результатом после открытия памятника. Вместе с тем, мы почтили память этого великого человека, который много делал как для белорусов, так и для украинцев.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Устаноўка помніка Уладзіміру Караткевічу ў Кіеве фактычна азначае, што беларускую культуру шануюць у нашых суседзяў. І мне падаецца, што падобных прыкладаў ушанавання беларускай культуры за мяжой павінна быць больш.

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

В Киеве открыт памятник Владимиру Короткевичу

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 октября 2011 10:29

С 1 ноября в Беларуси примерно на 20% увеличатся пенсии

21 октября 2011 07:20

Льготы при поступлении в вузы в 2012 году могут быть полностью отменены

21 октября 2011 06:55

Радикальная баскская группировка ЭТА объявила об «окончательном отказе от боевых действий»