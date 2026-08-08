В Казимировском лесу в Могилеве перезахоронили останки 142 мирных жителей – жертв геноцида
Восстановление исторической справедливости и священный долг памяти. Расследование масштабного уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжает открывать ранее неизвестные и страшные страницы оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Могилевской области прокуроры и поисковики выявили уже 45 неучтенных мест массового истребления населения.
Одно из самых трагичных – расстрельный Казимировский лес, где только в нынешнем поисковом сезоне из пяти могильных ям были извлечены кости 142 человек, включая женщин и детей. Останки невинных жертв войны со всеми почестями предали земле.
Какие жуткие находки обнаружили на глубине лесных массивов поисковики и почему эта правда важна именно для современного поколения – в сюжете наших корреспондентов.
Гимн, минута молчания, море цветов и много людей. В рядах – белорусы разных поколений. В этих мемориальных саркофагах останки 142 человек. Они были обнаружены в пяти ямах в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что погибшие – 56 женщин и 86 мужчин в возрасте от 25 до 65 лет.
Артем Хромов, житель Могилева:
Было жутко, жутко осознавать, что это одна большая яма. Люди так цинично, так небрежно брошены туда были, расстреляны. Как будто это не люди, а скот какой-то. Жалко людей.
Вероника Быкова, жительница Могилева:
Здесь очень тяжело находиться, здесь гнетущая атмосфера, потому что здесь были похоронены люди, которых убили во время Великой Отечественной войны. Но главное, чтобы не повторилась вновь та война.
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