В Казимировском лесу в Могилеве перезахоронили останки 142 мирных жителей – жертв геноцида

Восстановление исторической справедливости и священный долг памяти. Расследование масштабного уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжает открывать ранее неизвестные и страшные страницы оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Могилевской области прокуроры и поисковики выявили уже 45 неучтенных мест массового истребления населения.

Одно из самых трагичных – расстрельный Казимировский лес, где только в нынешнем поисковом сезоне из пяти могильных ям были извлечены кости 142 человек, включая женщин и детей. Останки невинных жертв войны со всеми почестями предали земле.