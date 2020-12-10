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«В каждом направлении мы получили рекордные цифры». Александр Дорохович подвёл итоги 2020 года

10 декабря 2020 13:50
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Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем мы сможем узнать. Гость программы «Большой город» человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Екатерина Забенько, ведущая:
Мы подходим к теме Нового года. Я знаю, что на уровне мэра говорили о том, чтобы сделать в этом году город более ярким, праздничным, добавить дизайнерской подсветки. Она будет не только в центре, но, может быть, в районах. Раскройте секреты, насколько празднично будет выглядеть город к Новому году, насколько мы сможем прочувствовать эту атмосферу.

«В каждом направлении мы получили рекордные цифры». Александр Дорохович подвёл итоги 2020 года-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
У меня есть одно правило, оно уже известно всем руководителям, никогда не повторяться. Даже если ты сделал хорошо, в следующий раз надо сделать еще лучше. Это не означает дороже, а означает лучше. Каждый год мы меняем эту концепцию и добавляем те или иные изюминки. Этот год тоже не станет исключением, и уверен, интересные моменты понравятся нашим требовательным минчанам.

Екатерина Забенько:
Александр Викентьевич, скажите, что в этом году произошло такого в городском хозяйстве, чем можно похвастаться, гордость и достижение, и что осталось в хвосте, что придется подтягивать в 2021 году?

Александр Дорохович:
Мы с каждым годом увеличиваем объемы выполнения работ. Если брать дворовые территории, то в этом году мы сделали рекордный объем работ ямочного ремонта, он составил чуть больше 200 тысяч метров квадратных. Мы привели в порядок все зеленые зоны, которые находятся у водных объектов. Очень большой шаг сделали в этом году по общественному транспорту: все 2,5 тысячи единиц оборудованы возможностью оплаты через QR-код. Человеку не нужно ни о чем беспокоиться. Спокойно, комфортно пользоваться общественным транспортом.

«В каждом направлении мы получили рекордные цифры». Александр Дорохович подвёл итоги 2020 года-4

Мы выполнили огромные объемы по перекладке сетей, снизилась аварийность на сетях. В каждом направлении мы получили рекордные цифры, за что я очень благодарен работникам коммунальных предприятий и жителям за их активное участие в благоустройстве и озеленении, наведении порядка, улучшении инфраструктуры нашего любимого города.

Екатерина Забенько:
А новые станции метро чего стоят? Настоящий подарок минчанам в 2020 году, который все-таки считается високосным и доставил нам немало неприятностей. Будем ждать нового года, надеяться, что мы его встретим замечательно, с хорошим настроением, и успешно преодолеем ковидный период, и в 2021 году, прямо с 1 января, закончится все плохое и настанет только самое лучшее.

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# Социальная инфраструктура # общество # Александр Дорохович # Екатерина Забенько # Фотофакт

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