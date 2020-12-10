«В каждом направлении мы получили рекордные цифры». Александр Дорохович подвёл итоги 2020 года

Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем мы сможем узнать. Гость программы «Большой город» – человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Мы подходим к теме Нового года. Я знаю, что на уровне мэра говорили о том, чтобы сделать в этом году город более ярким, праздничным, добавить дизайнерской подсветки. Она будет не только в центре, но, может быть, в районах. Раскройте секреты, насколько празднично будет выглядеть город к Новому году, насколько мы сможем прочувствовать эту атмосферу.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

У меня есть одно правило, оно уже известно всем руководителям, – никогда не повторяться. Даже если ты сделал хорошо, в следующий раз надо сделать еще лучше. Это не означает дороже, а означает лучше. Каждый год мы меняем эту концепцию и добавляем те или иные изюминки. Этот год тоже не станет исключением, и уверен, интересные моменты понравятся нашим требовательным минчанам. Екатерина Забенько:

Александр Викентьевич, скажите, что в этом году произошло такого в городском хозяйстве, чем можно похвастаться, гордость и достижение, и что осталось в хвосте, что придется подтягивать в 2021 году? Александр Дорохович:

Мы с каждым годом увеличиваем объемы выполнения работ. Если брать дворовые территории, то в этом году мы сделали рекордный объем работ ямочного ремонта, он составил чуть больше 200 тысяч метров квадратных. Мы привели в порядок все зеленые зоны, которые находятся у водных объектов. Очень большой шаг сделали в этом году по общественному транспорту: все 2,5 тысячи единиц оборудованы возможностью оплаты через QR-код. Человеку не нужно ни о чем беспокоиться. Спокойно, комфортно пользоваться общественным транспортом.