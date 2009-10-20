В Каунасе открылся международный «блошиный рынок»

В литовском городе Каунасе открылась ставшая традиционной международная ярмарка старых вещей.

Осенняя ярмарка-распродажа старых вещей, а попросту барахолка, в Каунасе в торговом городке «Urmas» стала традиционной. Она неизменно собирает тысячи продавцов и посетителей из многих стран Европы. В прошлом году, например, на каунасскую барахолку приехали более 70 тыс. торговцев из Литвы, Польши, Германии, Латвии и Эстонии. И с каждым годом этот «блошиный рынок» приобретает все большую популярность.

Как сообщает БЕЛТА, здесь идет не только бойкая купля-продажа старых и антикварных вещей, но и развлекательная программа. Каждый год организаторы каунасской ярмарки привносят в это торговое действо новые краски, в том числе перенимая зарубежный опыт. В нынешнем году, например, они побывали на аналогичных барахолках Латвии, Эстонии, а также в Берлине на рынке близ Рейхстага и на знаменитом варшавском рынке «Na Kole».

Кстати, в Вильнюсе уже несколько лет по выходным действует «блошиный рынок» у бывшего Дворца профсоюзов. Он возник стихийно, и городские власти пока не могут найти для него подходящего места.