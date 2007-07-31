В Карелии обнаружили следы пропавших туристок из Беларуси

Спасатели нашли записку, в которой девушки указали, что движутся на Юг.

Они также оставляют зарубки на деревьях, по которым сейчас идут спасатели. Напомним, три туристки из Беларуси в конце прошлой недели ушли собирать ягоды в 30-35 км от поселка Hюхча Беломорского района. Они были в составе группы из 11 туристов, которые сплавлялись по реке Hюхча.

В поисково-спасательной службе маршрут движения не был зарегистрирован и согласован. В настоящее время поиски продолжаются. В Беломорске создан оперативный штаб. Ситуацию с пропавшими белорусками постоянно отслеживает также мурманское отделение Белорусского посольства в России.