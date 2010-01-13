В канун старого Нового года в театре оперы и балета впервые пройдет Большой бал

Источником вдохновения для устроителей послужила атмосфера блистательного бала середины 19 столетия, которую постараются воссоздать в этот вечер. После театрализованного и костюмированного концерта заявлена большая танцевальная часть.

Официальное открытие бала за три часа до полуночи. Но уже сейчас здесь, в театре ощущается дух предстоящего веселья. Буквально через полчаса балетмейстеры уже начнут обучать зрителей танцевать полонез.



Вечерние платья, галантные кавалеры, блеск хрустальных люстр и, конечно же, живая музыка. Современное здание Большого преобразится в шикарный Дворец. Карнавальный вихрь всех закружит в фойе и зале театра. Три оркестра весь вечер будут исполнять симфоническую музыку, оперную классику, мелодии из оперетт, мюзиклов и романсы. Все уже готово к встрече гостей.

Быть внимательным и галантным на балу – удел кавалеров. Блистать, очаровывать и быть загадкой – об этом мечтает каждая барышня. Бальное платье, прическа и маска – обязательное дополнение к билету.

Четыре часа – в ритме вальса. В новогоднем перформансе участвуют все музыканты, артисты оперы, балета, миманса, а также приглашенные артисты. Арии из опер и оперетт, фрагменты из мюзиклов. Здесь и классика прозвучит в необычном прочтении. Гостей ждут игры, небольшой фуршет с шампанским, награждение победителей в разных номинациях.

Но главное сегодня это, конечно, танцы – полонез, мазурка, полька и вальс. Мужчины в костюмах, женщины в платьях. В таком окружении чувствуешь себя настоящей королевой.