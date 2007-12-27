В канун нового года санэпедемиологи инспектируют магазины и рынки

Для нечестных продавцов праздники - хороший повод избавится от залежалого товара.

Накануне праздников санэпедемиологи работают с удвоенной энергией. Проверили все предприятия торговли. Их в Минске больше тысячи. Заглянули на рынки. Особое внимание - новогодним баулам. Подарки могут оказаться с душком - в коробку со свежими конфетами нечестные продавцы добавляют залежалую продукцию.

Санэпедимиологи уверены: нарушений было бы меньше, если бы покупатель был требовательным. Свежесть продукции на внешний вид не определишь - лучше документально удостовериться, что товар качественный.

