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В канун нового года санэпедемиологи инспектируют магазины и рынки

27 декабря 2007 17:45
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Для нечестных продавцов праздники - хороший повод избавится от залежалого товара.

Накануне праздников санэпедемиологи работают с удвоенной энергией. Проверили все предприятия торговли. Их в Минске больше тысячи. Заглянули на рынки. Особое внимание - новогодним баулам. Подарки могут оказаться с душком - в коробку со свежими конфетами нечестные продавцы добавляют залежалую продукцию.

Санэпедимиологи уверены: нарушений было бы меньше, если бы покупатель был требовательным. Свежесть продукции на внешний вид не определишь - лучше документально удостовериться, что товар качественный.

# общество

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