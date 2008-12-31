В канун Нового года и Рождества наблюдается бум праздничных поздравлений

На почте раскупают письма и открытки, тратятся целые состояния на телефонные разговоры, почтовые интернет-службы предлагают тысячи вариантов новогодних поздравлений.

Традиционно, в новогодние дни люди чаще всего шлют и сами получают поздравления. Даже город, как одна большая открытка – щиты, растяжки, гирлянды. Впрочем, способы поздравлений сегодня каждый выбирает сам. На почте письма и посылки меряют тоннами. В новогодние дни этих тонн больше, чем обычно. Чтобы справиться с потоком, выводят на работу дополнительных людей и транспорт.

Еще сравнительно недавно электронные поздравительные открытки считались всего лишь мимолетным веянием моды. Однако, благодаря бурному проникновению в повседневную жизнь современных технологий – поздравлениями через Интернет пользуются все чаще. Это просто, быстро, дешево и экологично. Ведь бумагу использовать не нужно.

Многие сайты сейчас предлагают целые мультфильмы, где можно дать персонажам лица своих коллег по работе. Послать открытку на электронный почтовый ящик можно заранее – выбрать картинку, написать текст и поставить время отправки. В нужный час сообщение найдет адресата.

В новогоднюю ночь белорусские мобильные операторы с трудом справляются с нагрузками. Число желающих оправить СМС и позвонить знакомым в новогоднюю ночь настолько велико, что техника не выдерживает. Может поэтому, все еще в моде старые проверенные временем способы поздравлений. Юля, несмотря на молодость и дружбу с техническим прогрессом, предпочитает классические открытки и конверты, исписанные знакомым сердцу почерком.

Спрос на открытки настолько высок, что на главной почте страны даже ярмарку открыли. Самые популярные – с изображением символа нового года – быка. Хорошо расходятся другие, ассортимент поражает – что называется – на любой вкус, цвет и даже размер.