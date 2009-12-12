В канун Нового года БЖД запускает 45 дополнительных поездов

В праздники Белорусская железная дорога запускает 30 международных и 15 межобластных дополнительных поездов.

Поезда и электрички будут отправляться с вокзалов гораздо чаще обычного расписания. Например, утром 30 декабря в Москву уйдут сразу три дополнительных состава местного формирования, еще два, помимо тех, что есть в расписании, отправятся из Минска в Москву 31 декабря. Тем, кто решит встречать Новый год в Санкт–Петербурге, добраться туда тоже можно будет дополнительными поездами.

Студентам, которые собираются поехать на праздники к родителям, также не придется толпиться в тамбурах электричек. Уже с 24 декабря пригородные и межобластные поезда станут ходить чаще. Кроме того, в этом году появится и совершенно новый маршрут, который соединит Могилев и Брест.

С 13 декабря к поезду «Москва-Варшава» добавляется вагон, который довезет до Базеля. Сюрприз для родителей и детей, мечтающих попасть в поместье Деда Мороза в Беловежскую пущу: с 25 декабря со станции Минск-Пассажирский в составе поезда №11/28 «Минск-Брест-Минск» отправится в новогоднее путешествие праздничный вагон. Он будет курсировать ежедневно с 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января. Выехать из Минска можно рано утром и в тот же день к вечеру вернуться обратно, пишет «СБ».