В Калифорнии открылся пятизвездочный отель для собак

В Кремниевой долине в штате Калифорния (США) открылся первый 5-звездочный отель для собак, получивший название Pooch.

В первую очередь он рассчитан на питомцев офисных служащих, работающих в регионе, вместе с тем Pooch предоставляет свои услуги и для четвероногих любимцев туристов и бизнесменов.

Собачья гостиница находится всего в пяти минутах езды от аэропорта Сан-Хосе и обладает сертификатом PCSA (ассоциации, предоставляющей услуги по уходу за домашними животными). В отеле работает круглосуточная ветеринарная служба. Поселить или наоборот забрать собаку из гостиницы можно также в любое время суток, а стоимость ее пребывания в отеле обойдется хозяину от $50 с ночевкой и от $35 с 9.00 до 19.00, передает БЕЛТА.

Интерьеры номеров Pooch (а в гостинице есть даже президентский люкс) созданы с использованием экологически чистых материалов. При отеле есть игровое пространство площадью 1,5 тыс.кв.м, бассейн и специальные беговые дорожки.

Для тучных собак разработаны диетические программы. Нервным животным предлагается посетить спа с сеансами ароматерапии и массажа. Каждой собаке предоставляются услуги грумера (парикмахера домашних животных), полноценный уход за «лицом» и качественная чистка зубов. Особой заботой персонал отеля окружает щенков.