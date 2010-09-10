В каком состоянии нынче Комсомольское озеро в Минске?

Президент Александр Лукашенко сегодня знакомится с благоустройством белорусской столицы. Главе государства будет доложеноо выполнении ранее данных поручений по благоустройству Комсомольского озера , парка Победы и прилегающих территорий.

Концепция парка Победы была разработана в 2005, а первые работы начались в декабре 2008. В этом зеленом уголке столицы площадью почти в 200 гектаров, появится несколько зон - мемориальная, историко-познавательная, для культурно-массовых мероприятий, спортивная, а также для прогулок, и общественного питания.

Сейчас в парке уже полностью реконструировали пешеходные дорожки, установили скульптуры и фонтаны, в том числе многоструйный светодинамический на самом озере, сделали площадку для проведения концертов. Подготовили и гостевые стоянки на 300 машиномест, а также систему освещения парка. Всего на благоустройство этой зоны отдыха затрачено около 90 млрд. рублей.